ترامب: لدينا تسجيلات لما حدث داخل القنصلية السعودية باسطنبول ولا أريد سماعها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على امتلاك بلاده لشريط تسجيل جريمة قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول التركية، قائلا إنه لا يريد سماع هذا التسجيل.



وقال ترامب في حواره مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أريد لأي سبب سماع تسجيل مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي"، مشيرا إلى أنها جريمة وحشية للغاية.



وأضاف ترامب أنه يعلم كل تفاصيل ما وقع داخل القنصلية السعودية في إسطنبول دون الحاجة إلى سماع هذا التسجيل.



تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الرئيس الأمريكي عن كشفه تفاصيل الجريمة التي تعرض لها الكاتب السعودي في قنصلية اسطنبول خلال اليومين المقبلين، وذلك كشف السعودية تفاصيل الحادث.