سامح عاشور: كارنيه النقابة لن يحمله شخص لا يعمل بالمحاماة .. فيديو

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين أن أعضاء النقابة وصل عددهم لـ 600 ألف محام، كا ان كل شخص يحصل على ليسانس الحقوق كان يحق له الحصول على كارنيه النقابة، وهذا نتج عنه أنه كان هناك حاملو كارنية النقابة وفى نفس الوقت يعملون سائق توك توك، ومن هنا فلا يصح أن يحمل كارنيه النقابة شخص لا يعمل بالمحاماة.





وأضاف خلال تصريحات له مع الإعلامي محمد الغيطي فى برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ltc" أنه تم تنقية جداول النقابة، ووصول عدد اعضاء النقابة إلى 200 ألف عضو ، وهذا فقا للقانون الذى يؤكد على أن عضو النقابة يجب أن يكون عاملا بالمهنة، وعلى المحامى تقديم ما يثبت عمله بالمهنة.





وأوضح عاشور أنه كان لا بد أن نقنن من ينضم لنقابة المحامين حتى لا يدخل النقابة من لا يمارس المهنة .



