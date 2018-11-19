مجفف شعر ينقذ حياة سحلية.. فيديو

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو، يظهر لحظة نجاح سيدة أمريكية في إنقاذ سحلية التصقت أرجلها بنافذة، بسبب البرد الشديد.



وقررت السيدة استخدام مجفف الشعر لتسليط الهواء الدافئ باتجاه السحلية، بعدما تجمدت أقدامها، ثم لمستها بإصبعها لترى إن كانت قادرة على الحركة مرة أخرى.



وقفزت السحلية وانطلقت بأقصي سرعة فرحًا بالنجاة، وانتشر الفيديو الذى تم تصويره بولاية كاليفورنيا الأرميكية على مواقع التواصل الاجتماعي.



