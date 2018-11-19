ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

مجفف شعر ينقذ حياة سحلية.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:12 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو، يظهر لحظة نجاح سيدة أمريكية في إنقاذ سحلية التصقت أرجلها بنافذة، بسبب البرد الشديد.

وقررت السيدة استخدام مجفف الشعر لتسليط الهواء الدافئ باتجاه السحلية، بعدما تجمدت أقدامها، ثم لمستها بإصبعها لترى إن كانت قادرة على الحركة مرة أخرى.

وقفزت السحلية وانطلقت بأقصي سرعة فرحًا بالنجاة، وانتشر الفيديو الذى تم تصويره بولاية كاليفورنيا الأرميكية على مواقع التواصل الاجتماعي.

loading...

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن يكشف حقيقة مفاوضات بيراميدز مع محمود متولي

الكويت: العلاقات مع مصر ضاربة فى أعماق التاريخ ولا تهزها صغائر الأمور

محمد هنيدي يكشف عن مشهد جمعه بالراحل أحمد زكي

تصريح جديد من ترامب عن مقتل جمال خاشقجي

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل

علاء نصر ينفي علاقته بمهرجان المبدعات العرب.. ويؤكد: تقدمت ببلاغ ضد المهرجان.. فيديو

أطعمة تساعد على استعادة الطاقة والنشاط

مفتي الجمهورية السابق يكشف عن أفضل صيغة للصلاة على النبي الكريم

عرض مرآة مسكونة بشبح قبطان سفينة تيتانيك في مزاد علني .. صور

صيانة قصر بشتاك الأثري من الرطوبة والمياه الجوفية.. صور

الإذاعة الإسرائيلية: الاستيلاء على معدات عسكرية من 5 مجندات بالجيش

حكم ترك عمل الخير خوفا من الوقوع في الرياء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟