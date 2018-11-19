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منوعات

أمواج البحر تهدم 3 بلكونات فى عمارة سكنية .. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:32 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة تحطم 3 شرفات بأحد المبانى السكنية، بسبب أمواج بحر عاتية لم يستطع شىء من كبح جماحها.

شهدت جزيرة تينيريفي الإسبانية الحادث، عندما أطاحت الأكواج بواجهات 3 طوابق دفعة واحدة، حيث يقف فى مواجهة البحر مباشرةً اثنان من المباني دون أى حائل بينهما.

وهو الأمر الذى ألحق الضرر البالغ بأحدهما، بينما نجح أحد السياح فى توثيق تلك اللحظة الصادمة بكاميرا هاتفه المحمول، ونشر الفيديو على الإنترنت ليحصد ملايين المشاهدات في وقت قياسي.

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