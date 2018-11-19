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الفتاة الإيزيدية: أسعار الفتيات لدى داعش كانت تختلف حسب الجمال

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 05:16 ص
الفتاة الإيزيدية
الفتاة الإيزيدية
طارق موسى
قالت لمياء حجي بشار، الفتاة الإيزيدية التي اغتصبت على يد عناصر من داعش، أن أمراء داعش، كانوا يحصلون على الفتيات كهدايا ومن ثم تحدث عملية البيع والشراء فيما بينهم.

وأضافت "بشار"، خلال حوارها مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، أنه كان هناك ما يشبه السوق لبيع الفتيات بمحكمة الموصل الشرعية، موضحة: "كانوا يعلقون صور البنات بالمحكمة ويضعون اسمهم وسعرهم، وأي واحد تعجبه بنت يفوت عليها ويشتريها".

وتابعت: "كان بيختلف أسعار البنات كل واحدة عن الأخرى على حسب جمالها، ولون عيناها".
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