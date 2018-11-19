شركة يابانية تستعد لاستئناف مشتريات النفط الإيراني

أعلنت شركة فوجي أويل لتكرير النفط اليابانية استعدادها لاستئناف مشترياتها من النفط الخام الإيراني بعد أن حصلت اليابان على إعفاء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران وذلك حسبما قالت مصادر بالصناعة على إطلاع على هذا الأمر.



وأضافت المصادر أن الشركة تجري مباحثات للحصول على موافقة نهائية من الحكومة اليابانية لتحميل النفط ابتداء من شهر يناير المقبل.



وقالت المصادر إن الشركة تتطلع لشراء مكثفات حقل بارس الجنوبي. وأضافت أن الكميات غير واضحة ولكن من المتوقع أن تكون أقل من مليون برميل.