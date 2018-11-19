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أخبار العالم

قائد شرطة البصرة العراقية: إيران مصدر 80% من المخدرات بالمحافظة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:27 ص
قائد شرطة مدينة البصرة
قائد شرطة مدينة البصرة
شريف سيد
أكد قائد شرطة مدينة البصرة العراقية رشيد فليح، أن إيران مصدر 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة، وأن الـ20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ.

وكشف فليح وفق ما نقلته وسائل الإعلام العراقية أن المحافظة حصلت على الموافقات المطلوبة من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية لشن عملية عسكرية واسعة، لتأمين الشريط الحدودي للبصرة مع إيران على مدى 94 كيلومترا.

وتابع: "سنعمل بقوة على تأمين هذه الحدود من خلال قيادة الحدود والقوة البحرية في محافظة البصرة".

وأضاف فليح إن مياه شط العرب ستخضع لعمليات تفتيش أدق لإيقاف تدفق المخدرات من إيران، وفي وقت سابق أعلن قائد شرطة محافظة البصرة انطلاق حملة أمنية تستهدف تجار المخدرات في المدينة.

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