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أخبار العالم

الجاليات العربية بإيطاليا تتظاهر رفضا لزيارة تميم لروما .. صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:18 ص
صدى البلد
طارق موسى
تظاهر المئات من الجاليات العربية أمام مجلس النواب الإيطالي للتعبير عن رفضهم لزيارة أمير قطر تميم بن حمد لروما، والتي من المقرر أن يبدأها اليوم الإثنين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات تضمنت عدم الترحيب به في البلاد، واتهامه بدعم الإرهاب، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ويكيليكس قطر".

ومن المقرر أن يصل تميم على رأس وفد من الوزراء لإيطاليا اليوم الإثنين في أول زيارة رسمية للبلد الأوروبي، وذلك ضمن جولة أوروبية غير محددة المدة، بدأت بكرواتيا اليوم، لإطلاق سلسلة من المحادثات الثنائية بين البلدين في مجالات الصحة والزراعة والرياضة، وسيلتقي خلال الزيارة بعدد من المسئولين منها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتيخى.
الجاليات العربية بإيطاليا تتظاهر رفضا لزيارة تميم لروما .. صور
الجاليات العربية بإيطاليا تتظاهر رفضا لزيارة تميم لروما .. صور
الجاليات العربية بإيطاليا تتظاهر رفضا لزيارة تميم لروما .. صور
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