ملعب مباراة ديربى الكونغو يتحول لبحيرة بسبب الأمطار الغزيرة .. فيديو

تسببت الأمطار الغزيرة في إيقاف مباراة كرة القدم بين منتخبي الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية لبعض الوقت، التى تأتى ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.



واضطر حكم اللقاء إلى الطلب من اللاعبين التوجه إلى غرف تغيير الملابس، بعد أن غمرت المياه خلال دقائق أرضية الملعب، حتى وصلت إلى الركب، وذلك بعد أن عجز العاملون واللاعبين عن إفراغ الملعب من المياه .