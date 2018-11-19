ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بريطانيا تطلق خطة 60 ثانية أمان استعدادا لاحتفالات الكريسماس

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
أ ش أ
تستعد الشرطة البريطانية لمواجهة أي تهديدات محتملة مع اقتراب موسم الأعياد وازدحام الأسواق والمتاجر بالمتسوقين خلال احتفالات الكريسماس، وذلك بالاعتماد على خطة "60 ثانية أمان" .

وأوضح أحد كبار قادة الشرطة البريطانية، نيك ألدوورث - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المتسوقين والعامة في تلك الأيام التي يزداد الخروج فيها خاصة لتحضير تجهيزات احتفالات الكريسماس، مطالبا الجميع بإبلاغ السلطات المختصة عن أي شيء مريب مهما كان يبدو "تافها أو بسيطا".

وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي تطلق فيه شبكة مكافحة الإرهاب في البلاد أكبر حملة إعلانية في فصل الشتاء، لتذكير البريطانيين بكيفية المساعدة في مواجهة التهديدات الإرهابية.

وطلبت الشرطة من أصحاب المحال والمتاجر في الأسواق والمناطق المزدحمة، أن يدربوا موظفيهم على مساعدة الناس من خلال خطة "60 ثانية للأمان" والتي تتضمن بعض الإجراءات الضرورية، كإخبار الزبائن عن مخارج الطوارئ، والأماكن التي يمكن الاختباء فيها، وكيفية إغلاق المتاجر.
loading...

ترشيحاتنا

تطور جديد في الحالة الصحية لأحمد ماهر

طرق لعلاج اضطرابات الهلع

مستشار المفتي: مجرد ذكر الرسول ينير الوجوه.. فيديو

هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد

وفاة القارئ أبو الوفا الصعيدي.. وصلاة الجنازة بمسجد السيدة زينب

حبس إفريقيين لسرقتهما أجهزة من شقة مهندس بمدينة نصر

الرئيس السيسي يشهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ترامب: لدينا تسجيلات لما حدث داخل القنصلية السعودية باسطنبول ولا أريد سماعها

المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو

برلماني يطالب بحوار مجتمعي حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

الصحف السعودية: عودة المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة.. ووزير الدفاع يؤكد دعم مصر للدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء.. وخادم الحرمين يلقي خطابا تاريخيا أمام مجلس الشورى

انتبه.. 4 أمور أوصى بها رسول الله تجعل دعاءك مستجابا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو
موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟