بريطانيا تطلق خطة 60 ثانية أمان استعدادا لاحتفالات الكريسماس

تستعد الشرطة البريطانية لمواجهة أي تهديدات محتملة مع اقتراب موسم الأعياد وازدحام الأسواق والمتاجر بالمتسوقين خلال احتفالات الكريسماس، وذلك بالاعتماد على خطة "60 ثانية أمان" .



وأوضح أحد كبار قادة الشرطة البريطانية، نيك ألدوورث - في تصريحات خاصة لقناة (سكاي نيوز عربية) - أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المتسوقين والعامة في تلك الأيام التي يزداد الخروج فيها خاصة لتحضير تجهيزات احتفالات الكريسماس، مطالبا الجميع بإبلاغ السلطات المختصة عن أي شيء مريب مهما كان يبدو "تافها أو بسيطا".



وتأتي هذه الرسالة في الوقت الذي تطلق فيه شبكة مكافحة الإرهاب في البلاد أكبر حملة إعلانية في فصل الشتاء، لتذكير البريطانيين بكيفية المساعدة في مواجهة التهديدات الإرهابية.



وطلبت الشرطة من أصحاب المحال والمتاجر في الأسواق والمناطق المزدحمة، أن يدربوا موظفيهم على مساعدة الناس من خلال خطة "60 ثانية للأمان" والتي تتضمن بعض الإجراءات الضرورية، كإخبار الزبائن عن مخارج الطوارئ، والأماكن التي يمكن الاختباء فيها، وكيفية إغلاق المتاجر.

