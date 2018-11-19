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منوعات

شرطة شيكاغو تعين قطة بوليسية في صفوفها

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:16 ص
أ ش أ
عينت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية قطة لتعمل ضابطة جديدة.. واستلمت القطة وعمرها 8 سنوات عملها الجديد في هيئة الشرطة، وهي تنحدر من عائلة بوليسية .

وقال موقع (فوكس 8) الالكتروني إن الأمر بدأ عندما كان فريق من الشرطة يقوم بزيارة لمدرسة ابتدائية، وهنا سأل تلميذ متقد الذكاء لماذا لا يكون هناك قطط بوليسية مثل الكلاب البوليسية، وعقب ذلك ، نشرت الشرطة الفكرة على حسابها على موقع "تويتر" وتلقت مشاركات عديدة ومن ثم بدأت في تشكيل وحدة القطط البوليسية.
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