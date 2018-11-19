ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

جامعة بريطانية تشجع الطلبة على عدم استخدام الأحرف الكبيرة في الكتابة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 09:16 ص
صدى البلد
كريم جمال
طلب رؤساء إحدى الجامعات البريطانية من المحاضرين التوقف عن استخدام الأحرف الكبيرة في الواجبات لأنها قد تزعج الطلبة وتجعلهم يتركون المهام الدراسية بأكملها.

وأرسلت جامعة ليدز ترينيتي مذكرة إلى فريق التدريس مفادها أن الحروف الكبيرة قد تخيف الطلبة مما يؤدي بهم الفشل، كما
تضمنت أيضًا نصائح حول كيفية التعامل مع الطلاب من الآن فصاعدًا، ومنها لكتابة بنبرة ودية وتجنب اللغة المتعجرفة والتعليمات السلبية، كما تنص قائمة الإرشادات على الأمور التي يجب على المحاضرين فعلها وما لا يجب فعلها بالإضافة إلى المصطلحات المحظورة.

وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن هناك من انتقد الفكرة لأنها تشير إلى أنه يتم تدليل جيل ما يسمى "ندفة الثلج" طوال فترة تعليمهم.

وجيل ندفة الثلج أو رقائق الثلج هو مصطلح حديث في علم الاجتماع يستخدم لوصف مواليد الجيل الحديث من عام 2010 وما بعد ذلك، كإشارة إلى أن هذا الجيل أقل انضباطا من الأجيال السابقة ويرجع أيضا إلى أساليب تربية الأطفال والتعليم ولا سيما تلك التي ترتكز على مبادئ تعزيز النفس غير المدروسة مما يجعل هذا الجيل أكثر عرضة للهزات العاطفية وأقل مرونة وتقبلا للآخر، ووصفهم برقائق الثلج كإشارة إلى تربية الآباء لابنائهم حيث يشعر أبناء هذا الجيل بشعور أنه ثمين ومتفرد بذاته والأفضل بين الجميع.
loading...

ترشيحاتنا

موجة ضخمة تبتلع راكب أمواج أسترالي بشواطئ البرتغال .. فيديو

المبعوث النووي الكوري الجنوبي يتوجه إلى واشنطن لمناقشة نزع السلاح النووي

التعليم: امتحان عربي الصف الثاني الثانوي ورقة واحدة وزمن الإجابة 3 ساعات

خالد مرتجي يطالب جماهير الأهلي بالدعاء لـ الخطيب

الصحف السعودية: عودة المباحثات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة.. ووزير الدفاع يؤكد دعم مصر للدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء.. وخادم الحرمين يلقي خطابا تاريخيا أمام مجلس الشورى

هل من الخطأ الدعاء بطول العمر ؟

اليوم.. بدء حجز وحدات مشروع JANNA للإسكان الفاخر إلكترونيا

الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل التعديات عن طابية باب رشيد الأثرية.. صور

ضربة موجعة من الأحزاب السياسية العراقية ضد قطر

لهذا السبب.. على الرجال عدم الإكثار من الكركديه

متحدث البترول: بنزين 95+ مفيد للسيارات ويقلل من الاستهلاك

أسباب صادمة وراء شعورك الدائم بالإرهاق والتعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو
نصائح المرور لقيادة آمنة في الشبورة المائية.. فيديو
المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو
موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟