جامعة بريطانية تشجع الطلبة على عدم استخدام الأحرف الكبيرة في الكتابة

طلب رؤساء إحدى الجامعات البريطانية من المحاضرين التوقف عن استخدام الأحرف الكبيرة في الواجبات لأنها قد تزعج الطلبة وتجعلهم يتركون المهام الدراسية بأكملها.



وأرسلت جامعة ليدز ترينيتي مذكرة إلى فريق التدريس مفادها أن الحروف الكبيرة قد تخيف الطلبة مما يؤدي بهم الفشل، كما

تضمنت أيضًا نصائح حول كيفية التعامل مع الطلاب من الآن فصاعدًا، ومنها لكتابة بنبرة ودية وتجنب اللغة المتعجرفة والتعليمات السلبية، كما تنص قائمة الإرشادات على الأمور التي يجب على المحاضرين فعلها وما لا يجب فعلها بالإضافة إلى المصطلحات المحظورة.



وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن هناك من انتقد الفكرة لأنها تشير إلى أنه يتم تدليل جيل ما يسمى "ندفة الثلج" طوال فترة تعليمهم.



وجيل ندفة الثلج أو رقائق الثلج هو مصطلح حديث في علم الاجتماع يستخدم لوصف مواليد الجيل الحديث من عام 2010 وما بعد ذلك، كإشارة إلى أن هذا الجيل أقل انضباطا من الأجيال السابقة ويرجع أيضا إلى أساليب تربية الأطفال والتعليم ولا سيما تلك التي ترتكز على مبادئ تعزيز النفس غير المدروسة مما يجعل هذا الجيل أكثر عرضة للهزات العاطفية وأقل مرونة وتقبلا للآخر، ووصفهم برقائق الثلج كإشارة إلى تربية الآباء لابنائهم حيث يشعر أبناء هذا الجيل بشعور أنه ثمين ومتفرد بذاته والأفضل بين الجميع.