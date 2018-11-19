طريقة عمل جوزية الهند حلاوة مولد النبى

تقدم الشيف هالة فهمى طريقة تحضير جوزية الهند لحلاوة مولد النبى .



المقادير :

1 كوب عسل جلوكوز

2 كوب جوز هند

2 كوب جوز هند رقائق

ربع كوب ماء

نصف كوب زبيب

نصف ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة كبيرة لون طعام برتقالي .



طريقة التحضير



* يخلط على النار عسل الجلوكوز مع الماء وماء الورد



* يترك الخليط على النار حتى الغليان



* يقسم الخليط لجزأين



* يضاف جزء من خليط عسل الجلوكوز مع جوز الهند ولون الطعام



* يضاف جزء من خليط عسل الجلوكوز مع جوز الهند الرقائق والزبيب



* يصب كل خليط في صينية مدهونة بالزيت ويفرد ويقطع



* يترك ليبرد ويتماسك



* تقطع الجوزية وتقدم