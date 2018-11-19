طريقة عمل جوزية الهند حلاوة مولد النبى

تقدم الشيف هالة فهمى طريقة تحضير جوزية الهند لحلاوة مولد النبى .
المقادير :
1 كوب عسل جلوكوز
2 كوب جوز هند
2 كوب جوز هند رقائق
ربع كوب ماء
نصف كوب زبيب
نصف ملعقة صغيرة ماء ورد
1 ملعقة كبيرة لون طعام برتقالي .
طريقة التحضير
* يخلط على النار عسل الجلوكوز مع الماء وماء الورد
* يترك الخليط على النار حتى الغليان
* يقسم الخليط لجزأين
* يضاف جزء من خليط عسل الجلوكوز مع جوز الهند ولون الطعام
* يضاف جزء من خليط عسل الجلوكوز مع جوز الهند الرقائق والزبيب
* يصب كل خليط في صينية مدهونة بالزيت ويفرد ويقطع
* يترك ليبرد ويتماسك
* تقطع الجوزية وتقدم
المقادير :
1 كوب عسل جلوكوز
2 كوب جوز هند
2 كوب جوز هند رقائق
ربع كوب ماء
نصف كوب زبيب
نصف ملعقة صغيرة ماء ورد
1 ملعقة كبيرة لون طعام برتقالي .
طريقة التحضير
* يخلط على النار عسل الجلوكوز مع الماء وماء الورد
* يترك الخليط على النار حتى الغليان
* يقسم الخليط لجزأين
* يضاف جزء من خليط عسل الجلوكوز مع جوز الهند ولون الطعام
* يضاف جزء من خليط عسل الجلوكوز مع جوز الهند الرقائق والزبيب
* يصب كل خليط في صينية مدهونة بالزيت ويفرد ويقطع
* يترك ليبرد ويتماسك
* تقطع الجوزية وتقدم