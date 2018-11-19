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مرأة

طريقة عمل جوزية الهند حلاوة مولد النبى

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف هالة فهمى طريقة تحضير جوزية الهند لحلاوة مولد النبى .

المقادير :
1 كوب عسل جلوكوز
2 كوب جوز هند
2 كوب جوز هند رقائق
ربع كوب ماء
نصف كوب زبيب
نصف ملعقة صغيرة ماء ورد
1 ملعقة كبيرة لون طعام برتقالي .

طريقة التحضير

* يخلط على النار عسل الجلوكوز مع الماء وماء الورد

* يترك الخليط على النار حتى الغليان

* يقسم الخليط لجزأين

* يضاف جزء من خليط عسل الجلوكوز مع جوز الهند ولون الطعام

* يضاف جزء من خليط عسل الجلوكوز مع جوز الهند الرقائق والزبيب

* يصب كل خليط في صينية مدهونة بالزيت ويفرد ويقطع

* يترك ليبرد ويتماسك

* تقطع الجوزية وتقدم
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