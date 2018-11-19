موكب يضم الآلاف من شيوخ ومريدي الطرق الصوفية إلى الحسين..غدا

تنظم مشيخة الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى موكبا صوفيا يضم الآلاف من شيوخ ومريدي الطرق الصوفية الثلاثاء القادم.



ينطلق الموكب عقب صلاة العصر من مسجد صالح الجعفرى بالأعلام واللباس الأخضر ويردد المشاركون الأناشيد الدينية متوجهين إلى مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه.



ويعتبر الموكب أحد المواكب الثلاثة للصوفية الكبرى إلى جانب رأس السنة الهجرية ورؤية هلال رمضان ويتم عقد احتفالية كبرى أمام مسجد الحسين بحضور شيخ المشايخ ونقيب الأشراف وكبار رجال الدولة.