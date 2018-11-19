انطلاق منتدى الصحة المصري الفرنسي بحضور 5 وزراء

افتتح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وسفير فرنسا لدى مصر ستيفان روماتيه، منتدى الصحة المصري الفرنسي، بحضور وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية.



ورافق السفير الفرنسي كل من لامين غربي، رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة (FHP) ، ورئيس فريق العمل المختص بالشئون الصحية التابع للشبكة الدولية لأرباب الأعمال الفرنسيين "ميديفMEDEF " وجان-باتريك لاجونشير، المدير العام لمجموعة "سان-جوزيف" للمستشفيات والمسئول عن قسم الصحة بوزارة أوروبا والشئون الخارجية.



ويعد المنتدى أحد الأحداث المهمة في التعاون الفرنسي-المصري الذي يتيح إقامة شراكة فرنسية-مصرية أقوى في المجال الصحي.



ويشارك في تنظيم منتدى الصحة الفرنسي-المصري "مجموعة الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة" والسفارة الفرنسية، من خلال القسم الاقتصادي التابع لها، وبمساندة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة "بزنس فرانس" وكذلك بالشراكة مع صحيفة "الأهرام إبدو" وبالتعاون الوثيق مع شركاء كل هذه الهيئات من المصريين.