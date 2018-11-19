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مرأة

طريقة عمل الملبن الحبل في المنزل

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:04 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة المولد النبوي الشريف تقدم الشيف هالة فهمي، عن أبسط طرق تحضير الملبن الحبل بالمنزل.

وأوضحت "فهمي" خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد مقادير الملبن الحبل كالتالي: «كوب سكر، كوب مياه، 3 أكواب نشا، 2 ملعقة كبيرة جلوكوز، ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون».

وتابعت فهمي «خطوات تحضير الملبن الحبل تشمل إذابة النشا في المياه، ثم يتم إضافة كوب سكر وملعقتين جلوكوز وربع ملعقة ملح ليمون».

وأردفت فهمي: «الخطوة الثانية يتم وضع خليط النشا على النار وتقليبه بشكل جيد ليتماسك، ثم يتم وضع الملبن على عين الجمل باستخدام خيط رفيع».
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طريقة عمل الملبن الحبل في المنزل
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