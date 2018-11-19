رئيس الهيئة الزراعية: 14 دولة أجنبية تشارك في مهرجان الزهراء للخيول.. فيديو

قال خالد توفيق، رئيس الهيئة الزراعية، إن مهرجان الخيول العربية يتم تنظيمه سنويًا داخل مصر، لافتًا إلى أن المهرجان تقام به بطولتان محليتان على مدار يومين وبطولة دولية فى اليومين الثالث والرابع من المهرجان.



وأضاف توفيق، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الاثنين، أنه سيتم تنظيم بطولة بين المهر والأفراس، وبطولة ما بين ذكور الخيول المخصصة للتلقيح والمهر التابعة لها.



وأوضح أن هناك 14 دولة أجنبية تشارك فى المهرجان، الذي ينعقد في محطة الزهراء التي تعد معقل الحصان العربى الأصيل، مؤكدًا أن الحصان العربى المصرى الأصيل شهرته كبيرة جدًا على مستوى العالم ويتميز بالجمال والقوة.