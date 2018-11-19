ضبط 6 سائقين متهمين بالقيادة تحت تأثير المخدر بالإسماعيلية

قام ضباط إدارة المرور بمديرية أمن الإسماعيلية بحملة ­تنسيقا مع مديرية الشئون الصحية، حيث تم فحص عدد من قائدي السيارات.



أسفرت الحملة عن ثبوت إيجابية 6 حالات وفقًا لنتيجة الكواشف الإستدلالية.



حيث تمكنت الحملة من ضبط كل من " عيد. ع.س" مواليد 1978 مقيم روض غادر – دائرة مركز أبوصوير ، قائد السيارة نقل شرقية، "سلطان. ع. ع. ع" مواليد 1992 مقيم العاشر حى السلام ــ دائرة قسم ثان ، قائد السيارة ملاكى الإسماعيلية.



كما تم ضبط "السيد.ف. م.ح" مواليد 1984 مقيم حى العبور ــ دائرة قسم ثان – قائد السيارة ملاكى الإسماعيلية، "محمد. م. ن.ع" مواليد 1985 مقيم العاشر من رمضان – شرقية ، قائد السيارة نقل شرقية، "سيد.ع. ع. ع" مواليد 1989 مقيم العياط – جيزة ، قائد السيارة رقم س ي م، "محمود. ع. س. ا" مواليد 1992 مقيم اجا – دقهلية ، قائد السيارة رقم د و ع.