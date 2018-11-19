سلطات جواتيمالا تطالب مئات المواطنين بترك منازلهم بسبب تجدد نشاط بركان النار

طالبت سلطات إدارة الكوارث في جواتيمالا مئات المواطنين بترك منازلهم والانتقال إلى أماكن أكثر أمنا، وذلك بسبب تجدد نشاط "بركان النار" وانبعاث الرماد والحمم البركانية وألسنة اللهب منه.



وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم (الإثنين) أن الصور التي تم التقاطها أظهرت الحمم البركانية وهي تخرج من فوهة البركان التي تقع بالقرب من المناطق الثلاثة "إيسكوينتلا" و"شيمالتينانجو" و"ساكاتيبيكيس" في الجزء الجنوبي الأوسط من البلاد.



يشار إلى أن "بركان النار" يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى، وقد تسبب في شهر يونيو الماضي في مقتل 194 شخصا وفقدان 234 آخرين.

