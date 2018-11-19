ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

سلطات جواتيمالا تطالب مئات المواطنين بترك منازلهم بسبب تجدد نشاط بركان النار

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
طالبت سلطات إدارة الكوارث في جواتيمالا مئات المواطنين بترك منازلهم والانتقال إلى أماكن أكثر أمنا، وذلك بسبب تجدد نشاط "بركان النار" وانبعاث الرماد والحمم البركانية وألسنة اللهب منه.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم (الإثنين) أن الصور التي تم التقاطها أظهرت الحمم البركانية وهي تخرج من فوهة البركان التي تقع بالقرب من المناطق الثلاثة "إيسكوينتلا" و"شيمالتينانجو" و"ساكاتيبيكيس" في الجزء الجنوبي الأوسط من البلاد.

يشار إلى أن "بركان النار" يعد أحد أكثر البراكين نشاطا في أمريكا الوسطى، وقد تسبب في شهر يونيو الماضي في مقتل 194 شخصا وفقدان 234 آخرين.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب: لدينا تسجيلات لما حدث داخل القنصلية السعودية باسطنبول ولا أريد سماعها

أسرع 3 وصفات لعلاج الشعر الجاف ليطول بجنون

إغلاق جزئى لـ الإسكندرية الزراعى 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات

رسميا .. الإفريقي التونسي يطلب التعاقد مع مصطفى فتحي

شقيق ماني يستشهد بـ محمد صلاح في هجومه على جماهير السنغال

رقم قياسى عربى غير مسبوق بالأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون 2019

369 حصان مشارك فى مهرجان الخيول العربية.. فيديو

متحدث البترول: بنزين 95+ مفيد للسيارات ويقلل من الاستهلاك

مفتي الجمهورية السابق يوضح حكم الصلاة على النبي عند النسيان

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنين 19-11-2018.. فيديو

وفاة القارئ أبو الوفا الصعيدي.. وصلاة الجنازة بمسجد السيدة زينب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

فيديو

بث مباشر..انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
369 حصان مشارك فى مهرجان الخيول العربية.. فيديو
الزراعة: فتح باب تصدير الخيول العربي لمعظم الدول.. فيديو
تكليفات رئاسية بتحسين المعيشة وزيادة الحماية الاجتماعية يتصدر نشرة صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟