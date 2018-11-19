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أخبار العالم

الذهب ينزل بفعل جني الأرباح لكن هبوط الدولار يحد من الخسائر

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:45 ص
الذهب
الذهب
رويترز
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على جني بعض الأرباح بعدما سجل المعدن مكاسب على مدى أربع جلسات متتالية الأسبوع الماضي، إلا أن الأسعار تلقت دعما من ضعف الدولار جراء مخاوف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الاقتصاد العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1219.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0745 بتوقيت جرينتش، بعد أن كسب نحو 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلي 1219.6 دولار للأوقية.

وفقد الدولار نحو 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة بعدما أشار صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ارتفاعات جديدة قادمة في أسعار الفائدة، في حين أثاروا بعض المخاوف بشأن تباطؤ عالمي محتمل مما أثار شكوكا في الأسواق بأن دورة التشديد النقدي لن تدوم طويلا. ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل للمرة الرابعة هذا العام، وأشار صناع السياسات في وقت سابق لاحتمال رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول يونيو حزيران 2019. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر علي البلاديوم في المعاملات الفورية ليستقر عند 1176.97 دولار للأوقية، بعدما ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1185.40 دولار في الجلسة السابقة.

وبعد مكاسب الجمعة يقترب البلاديوم من سعر مساو للذهب لأول مرة في 16 عاما.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.36 دولار للأوقية، بينما فقد البلاتين 0.8 بالمئة لينزل إلي 840 دولارا للأوقية.
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