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رياضة

كارتيرون يعقد محاضرة نظرية مع لاعبي الأهلي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق استمرت 15 دقيقة داخل ملعب التتش بالجزيرة قبل انطلاق مران الفريق.

وحرص كارتيرون على تجهيز لاعبيه لمواجهة بطل الإمارات خلال المحاضرة التي شهدت أيضا التركيز على العامل النفسي قبل المواجهة المقبلة؛ لضمان تحقيق نتيجة طيبة تقود نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات غدا الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الوصل التي تقام مساء الخميس القادم.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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