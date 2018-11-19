نعل جديد لحذاء يمكنه معالجة قرح القدم لمرضى السكرى

طور باحثون أمريكيون نعلا للأحذية يمكن أن يساعد فى جعل عملية الشفاء أكثر سرعة للأشخاص الذين يعانون من القرح الناتجة عن الإصابة بمرض السكر.



وعادة ما تنتج قرح السكر عن إرتفاع نسبة السكر فى الدم ونتيجة لتلف الأعصاب التى تزيل الشعور فى القدمين أو أصابع القدمين .

واستخدم الباحثون الليزر لتشكيل المطاط القائم على السيليكون فى النعال ، ومن ثم إنشاء الخزانات التى تطلق الأكسجين فقط فى جزء القدم الذى يعانى من القرح .



وقالت "هونجى جيانج"، الباحثة فى فى جامعة"بوردو" فى الولايات المتحدة :" إن النعل يمكن أن ينقل الأكسجين لمدة لا تقل عن ثمانى ساعات فى اليوم تحت ضغط شخص يزن مابين 53 – 81 كجم ..ويمكن أيضا أن يكون مخصصا لتتكيف مع أى وزن .



وقال الدكتور "باباك زياى"، الأستاذ فى جامعة"بوردو" :" يعد إعطاء جرعات من الأكسجين أحد طرق علاج هذه الجروح ، لذلك أنشأنا نظاما يطلق الأكسجين تدريجيا على مدار اليوم حتى يتمكن المريض من التنقل أكثر ".