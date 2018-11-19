لمحات من خلق رسولنا الكريم.. ندوة لخريجي الأزهر ببورسعيد

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ببورسعيد برئاسة الشيخ مـحمد الغرباوي وبالتعاون مع مركز النيل للإعلام ندوة بعنوان " لمحات من خلق رسولنا الكريم " بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الابتدائية و ذلك في إطار احتفال فروع المنظمة بذكري مولد النبي صلي الله عليه وسلم .



وأكد الشيخ عبد الله شعراوي- عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر خلال الندوة،أهمية الاقتداء بصفات الرسول صلي الله عليه وسلم التي تمثلت في الرحمة و الصدق والأمانة الذي كان يتميز بهم و على الإنسان الالتزام بالأخلاق الحسنة والصفات الحميدة ، وهذا ينافي ما يفعلونه الجماعات المتطرفة من قتل وسفك للدماء وهذا يتنافى مع الإسلام ولا يتفق مع ما أوصنا به الرسول وتعلمناه من سيرته العطرة .



وتطرقت الإعلامية سماح حامد إلى الحديث عن ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن الدروس والعبر المستفادة من سيرته العطرة مؤكدة على أهمية التحلي بأخلاق الرسول الكريم والسير على نهجه في المعاملات الإنسانية .



كما تحدث وليد عيسى سليمان منسق عام فرع المنظمة ببورسعيد واستشاري التنمية الإنسانية عن القيم الإنسانية ودورها في تنمية سلوك الأفراد في المجتمع كالالتزام بالصدق فى جميع شئون الحياة فلا يكون الصدق فى مواقف و يغيب فى مواقف أخرى و أداء الحقوق و الواجبات و الأعمال الموكلة إليه بإتقان فهذه هي الأمانة .

