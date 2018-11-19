ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أرناوتوفيتش يثير الجدل حول مستقبله مع وست هام

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 10:59 ص
أرناوتوفيتش
أرناوتوفيتش
إسراء أشرف
رفض النمساوي ماركو ارناوتوفيتش، مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، الحديث عن مستقبله مع النادي، خلال الفترة القادمة.

وقال ارناوتوفيتش في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن الشائعات التي ترددت حول رحيله عن الفريق الإنجليزي: "لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، أنا أركز حاليًا مع فريقي لمواجهة مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل".

أضاف: "ما يحدث بين وكيل أعمالي والنادي ليس من شأني، أنا أركز فقط على ما أقدمه داخل أرض الملعب".

وترغب عدة أندية من البريميرليج في التعاقد مع ماركو أرناوتوفيتش، أبرزهم مانشستر يونايتد، وتشيلسي وإيفرتون.
loading...

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنين 19-11-2018.. فيديو

عصام بدوى: الانتهاء من القطار الرابط بين برج العرب والإسكندرية

تكليفات رئاسية بتحسين المعيشة وزيادة الحماية الاجتماعية يتصدر نشرة صباح البلد

الأمم الأوروبية.. تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة

خالد مرتجي يطالب جماهير الأهلي بالدعاء لـ الخطيب

شوبير يكشف كواليس العملية الجراحية التى يخضع لها الخطيب

أسباب صادمة وراء شعورك الدائم بالإرهاق والتعب

متحدث البترول: بنزين 95+ مفيد للسيارات ويقلل من الاستهلاك

أسرع 3 وصفات لعلاج الشعر الجاف ليطول بجنون

معلومات لا تعرفها عن أبو الوفا الصعيدي.. وسر تجمهر مواطني ساحل العاج عليه

وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء تطلق فيديو حول التستر على الإرهابيين

المرور: غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من الكيلو 40 وحتى الكيلو 47.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

فيديو

بث مباشر..انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
369 حصان مشارك فى مهرجان الخيول العربية.. فيديو
الزراعة: فتح باب تصدير الخيول العربي لمعظم الدول.. فيديو
تكليفات رئاسية بتحسين المعيشة وزيادة الحماية الاجتماعية يتصدر نشرة صباح البلد
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟