أرناوتوفيتش يثير الجدل حول مستقبله مع وست هام

رفض النمساوي ماركو ارناوتوفيتش، مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي، الحديث عن مستقبله مع النادي، خلال الفترة القادمة.



وقال ارناوتوفيتش في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن الشائعات التي ترددت حول رحيله عن الفريق الإنجليزي: "لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، أنا أركز حاليًا مع فريقي لمواجهة مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل".



أضاف: "ما يحدث بين وكيل أعمالي والنادي ليس من شأني، أنا أركز فقط على ما أقدمه داخل أرض الملعب".



وترغب عدة أندية من البريميرليج في التعاقد مع ماركو أرناوتوفيتش، أبرزهم مانشستر يونايتد، وتشيلسي وإيفرتون.

