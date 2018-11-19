التعليم: امتحانات الترم الأول لأولى ثانوي ستكون ورقية هذا العام

أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الصف الأول الثانوى ستتم بشكل ورقي وليس إلكترونيا خلال الفصل الدراسى الأول هذا العام.



وقال حجازي في تصريحات صحفيه له ، أنه سيتم امتحان الطلاب خلال الفصل الدراسي الاول امتحانين، يعقد الامتحان الأول في نهاية شهر ديسمبر المقبل ، بينما يعقد الامتحان الثاني في منتصف شهر يناير المقبل ، بحيث ينتهي قبل بدء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.



وأضاف حجازي أن نظام التقييم الجديد يعتمد على عقد عدد (4) امتحانات لكل مادة دراسية؛ اثنان منهما في نهاية الفصل الدراسي الأول، ويتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب، وامتحانين آخرين في نهاية الفصل الدراسي الثاني؛ يتم احتساب الدرجة الأعلى منهما للطالب، وتحتسب الدرجة النهائية للمادة من متوسط درجتي الفصلين الدراسيين معًا.