مقالات كتاب الصحف اليوم.. مكرم محمد أحمد يتناول انخفاض شعبية نتنياهو.. وسليمان جودة يتحدث عن عودة مراسل CNN إلى البيت الأبيض

-مقالات كبار كتاب الصحف الصادرة اليوم:

*مكرم محمد أحمد يكتب: الليكود يستقيل.. ما العمل؟ *جلال دويدار يكتب: الاحتفال بعودة الوحدة الألمانية في ذكرى سقوط جدار برلين *وجدى زين الدين يكتب: حماية المواطن من الجشع *سليمان جودة: أربعة فى واشنطن! *عماد الدين أديب: أين مبادئ «الواشنطن بوست»؟





استعرضت مقالات كتاب الصحف الصادرة اليوم، العديد من القضايا المهمة أبرزها عودة مراسل شبكة "سى إن إن" فى البيت الأبيض والانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بعد تطبيق قرار وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.





الأهرام





تحدث الكاتب مكرم محمد أحمد فى مقاله عن انخفاض شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلى نتنياهو، بعد الاتهامات الموجهة من شعبه بالتخاذل والاستقالات المتتالية فى حكومته "الليكود"، مشيرا إلى أن إسرائيل يمكن أن تعلن اليوم أو غدا الاتجاه إلى انتخابات مبكرة، وستكون فرص نتنياهو هى الأقل، مشيرًا إلى أعلنه المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين، الأونروا, أن المنظمة تجاوزت أزمة التمويل الخانقة التى نتجت عن قرار الرئيس الأمريكى ترامب وقف تمويلها، وهو ما يشكل خبرا سارا لجموع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على مساعدات الأونروا فى مجال التعليم والصحة والغذاء، كما يعد خبرا سيئا لبنيامين نيتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس الأمريكى ترامب اللذين يأملان فى تصفية قضية اللاجئين.





الأخبار





تحدث جلال دويدار فى مقاله عن تاريخ ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية التى كان يفصلهما سور برلين الذي كان يجسد عملية تقسيم ألمانيا بين شرق وغرب، مشيرًا إلى احتفال ألمانيا الجمعة قبل الماضية بذكرى مرور 29 عاما علي سقوط جدار برلين، موضحا أن وحدة برلين التي تمثل وحدة ألمانيا كلها أصبحت تجسد حاليا دولة ألمانيا القوة الاقتصادية الثالثة في العالم وزعيمة أوروبا بشرقها وغربها.





الوفد





ويرى وجدي زين فى مقاله ان أهم وسيلة للحرب على التجار الجشعين الذين، هو الرد عليهم بمنطق آخر مختلف، ليس بالرقابة عليهم فى الأسواق فحسب، وإنما بقيام الحكومة بإجراءات حماية للمواطن من هذا الجشع من خلال عرض السلع فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل كثيرًا عن المعروض بالسوق، مؤكدا ان إجراءات الحماية مهمة جدًا، بل يجب على الحكومة التوسع فيها أمام جشع التجار الذى لا حد له، ينقص هذه المشروعات أن تكون مصممة على مستوى الجمهورية وبشكل واسع.





عماد الدين أديب





وتحدث عماد الدين أديب فى مقاله عن تخطى الصحيفة الأمريكية "الواشنطن بوست" كل الحدود المهنية والدقة الصحفية فى التعامل مع قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى -رحمه الله-، موضحا ان هناك خمس خطايا غير مبررة وقعت فيها الجريدة من ناحية مهنية محضة نقولها دون تسييس: "أولًا: تم وضع الرأى داخل الخبر، والمعروف أن ألف باء الصحافة الموضوعية البعيدة عن الإثارة هى فصل الخبر عن الرأى.. ثانيًا: عدم الكشف عن معظم المصادر التى ادعت أمورًا عديدة فى جريمة الزميل خاشقجى، وبقيت هذه المصادر مُجهلة أو مجهولة.





وثالثًا: الوقوع فى خطأ نشر تسريبات خاطئة يمكن أن نعدّدها باليوم والتاريخ والخبر، وعند اكتشاف كذبها رفعتها الجريدة من على الموقع، لكنها لم تلتزم بحرفية وأخلاقيات المهنة وتُصححها.. رابعًا: رفضت نشر الكثير من مقالات الرأى أو المعلومات التى تعكس وجهة نظر مضادة لمقالات الرأى التحريضية التى كانت تنشرها، وهو أمر مخالف لمبدأ الجريدة ذاتها.. خامسًا: الاكتفاء دائمًا بمصادر مضادة للسياسة والمصالح السعودية، أو اللجوء إلى التسريبات التركية المتعمدة دون القيام -على أقل تقدير- بعمل قصة إخبارية متوازنة عن طريق سؤال الطرف الآخر، وهو الطرف السعودي".





المصري اليوم