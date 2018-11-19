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أخبار البلد

مبادرة عراقية للتواصل مع النخبة الثقافية المصرية

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 11:01 ص
جانب من لقاء السفير
جانب من لقاء السفير العراقى والدكتور صلاح فضل
ميس رضا
استقبل سفير دولة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، السفير حبيب الصدر، الكاتب والمفكر والناقد الكبير، الدكتور صلاح فضل، صباح اليوم، الاثنين، فى مقر السفارة العراقية فى القاهرة.

وأكد "الصدر" خلال اللقاء أن السفارة تثمن زيارة الدكتور فضل لها، وأن مصر والأمة العربية تفخران في انهما أنجبتا شخصية معرفية مثل الدكتور فضل، أسهمت في تطور الحركة النقدية العربية، مشيرًا الى أن الدكتور فضل يُعد قامة ثقافية مهمة في العالم العربي، وأن الشأن الثقافي بحاجة الى استمرارية نتاجه النفيس، مبينًا ان السفارة تعنى بشكل كبير في التواصل مع الشخصيات الثقافية والفكرية المصرية.

من جانبه، بيَّن الدكتور صلاح فضل، ان كلمات الثناء لا تكفي في التعبير عن حالة الشكر الجزيل والتقدير العظيم لمبادرة السفارة العراقية في التواصل مع النخبة الثقافية المصرية، مُبينًا ان هذه المبادرة تؤكد على الروابط الاكثر دوامًا وخلودا الا وهي روابط الثقافة.

وفي نهاية اللقاء قدَّم السفير حبيب الصدر شهادة تقديرية للدكتور صلاح فضل تقديرًا لإسهاماته الكبيرة في حقل الثقافة العربية.

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