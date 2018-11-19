مدير مركز الدراسات الفلسفية بالقاهرة: نسعى لمنح طلابنا حق التدريس بالتعليم

وقالت الدكتورة هالة أبو الفتوح مدير مركز الدراسات الفلسفية، المركز يتبع كلية الآداب وهو يعمل على مستويين المستوى الأكاديمي ويتمثل فى تأهيل ومساعدة دارسى الفلسفة من خلال ورش وندوات، والمستوى المجتمعى يتمثل في معالجة المجتمع وتغيير نظرته للفلسفة ودعمها بالأدلة والبراهين.







افتتحت كلية الآداب بجامعة القاهرة مركزا للدراسات الفلسفية سعيا منها لتطبيق الفلسفة في حياتنا اليومية، مما أسعد البعض من محبي مجالات الفلسفة ولم يتخصصوا في دراستها، حيث أتاح لهم المركز الفرصة لدراسة الفلسفة كهواية بحياتهم اليومية، كما يستهدف المركز معارضى الفلسفة لتغيير وجهة نظرهم عنها بمناقشات منطقية خلال الكورس.وأشارت الى أنه لا يوجد اى شروط للالتحاق بالمركز تحقيقا للهدف المجتمعى للمركز فنكتفى بأن يكون شخص فعال ومتواجد بأغلب الندوات وورش العمل التى يعقدها المركز، لافتة أن المركز يمنح شهادات للمتدربين باجتياز الكورس الخاص بإحدى الورش التى يقدمها المركز وتختلف مدة الكورس تبعا لمحتواه ولكن فى الأغلب تتراوح بين شهر وشهر ونصف.وكشفت أبو الفتوح أن المركز يسعي للإتفاق مع وزارة التربية والتعليم لإتاحة الفرصة لخريجي المركز لتدريس الفلسفة بالمدارس من خلال منح خريجي المركز شهادات تفيد بذلك.