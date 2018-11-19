مساعد وزير الخارجية: نعمل جميعا بكل جهد للقضاء على فيروس سي

قال د. السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية المصرية، إننا نعمل بكل جهد بالتعاون مع المؤسسات والوزارات في مواجهة فيروس سي.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وذلك لمكافحة الفيروسات الكبدية في إفريقيا لافتا الى أنه تم الاعتماد على الأدوية المصرية فى القضاء على هذا المرض، كما تم إنشاء مراكز التدريب في القرى المصرية لكشف هذا المرض ومواجهته.



وأكد أن هناك خطة استراتيجية نعمل على تنفيذها على 4 مراحل منها العلاج بالأدوية الحديثة والبحث عن الأشخاص الذين يحملون هذا المرض، وفى المرحلة الأخيرة هي فحص جميع الأشخاص وذلك للكشف عن هذا المرض والعمل على القضاء عليه، بالإضافة الى النظر على جميع الأمراض الأخرى المعدية وغيرها كارتفاع ضغط الدم، والسكر وغيرها.



واشار الى أن الجميع يعمل بكل جهد على تطبيق سياسة الصحة العالمية أملين أن نصل في السنوات القادمة الى القضاء على فيروس سي لكي نرسل هذه الفيروسات الكبدية الى الماضي.