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منوعات

سيدة تطالب مدرسة ابنتها بـ 750 ألف دولار لهذا السبب.. فيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:20 م
صدى البلد
نهى حمدي
تقدمت سيدة بدعوى قضائية ضد مدرسة ثانوية وأربعة من موظفيها، بسبب ما تعرضت له ابنتها من حروق في ساقها أثناء تجربة كيميائية.

وأصيبت "جرين" وهي طالبة في مدرسة "ماونت كرمل"، وطالب آخر بجروح شديدة في القدم بسبب تجربة كيميائية وتم نقلهما إلى المستشفى وعلاجهما، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجهت الأم والتي تدعى "كارين غرين" من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، تهمة الإهمال وتجاهل المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمات الوطنية لتجنب استخدام اختبارات اللهب في المكاتب المختبرية المفتوحة.

كما تم إتهام المدرسة بعدم اتخاذ الاحتياطات المناسبة التي من شأنها حماية الطلاب من الحادث، وتسعى الدعوى القضائية إلى حصول الأم على 150،000 دولار لكل من التهم الخمس التي تتعلق بالإهمال وإساءة المعاملة والسلوك الصادم واللامبالاة المتعمدة لحقوق الفتاة في السلامة الجسدية والسلامة الجسدية، ليكون المطلوب من المدرسة في النهاية 750 ألف دولار.

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