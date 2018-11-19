مسئول فلسطيني يطلع رئيس القومي لحقوق الإنسان على أوضاع الأسرى

أطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني اللواء قدري أبو بكر، أمس الأحد، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، على أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.



واستعرض اللواء أبو بكر، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة، واقع الأسرى وقدسية قضيتهم، مؤكدا ضرورة التحرك على كافة الصعد خاصة القانونية والإعلامية لإيصال الحقائق المتعلقة بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال، وفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات، والقوانين الإسرائيلية التي تشِّرع الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى، وأخطرها المتعلق بقانون الإعدام.



كما تطرق أبو بكر للصمود الشعبي والرسمي الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قرية الخان الأحمر البدوية الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بهدم القرية التي تؤوي 42 عائلة بدوية فلسطينية من عرب "الجهالين".



وأشاد اللواء أبو بكر بدور مصر التاريخي في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بشكل عام، وقضية الأسرى بشكل خاص، وأثنى على الدور الذي يقوم به الإعلام المصري في دعم قضية الأسرى وتسليط الضوء على معاناتهم داخل السجون وكيفية التحقيق معهم.