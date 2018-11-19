ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بث مباشر.. احتفال المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسى

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:18 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح
آيات أحمد
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لاحتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويشهد اليوم الاثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال مصر بذكرى المولد النبوي الشريف، ويلقى خطابا بهذه المناسبة إلى الأمة الإسلامية يتناول فيه عددا من القضايا الراهنة والدروس المستفادة من السيرة النبوية.

ويحضر الحفل الذي تنظمه وزارة الأوقاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية بالقاهرة وقيادات الأوقاف.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال 6 من قيادات الأوقاف والإدارية والدعوية ومن شباب العلماء ، بالاضافة إلى عالمين آخرين من خارج مصر من العلماء ممن أثروا العالم الإسلامي بفكرهم الوسطي والمعتدل تقديرًا لجهدهما؛ وذلك بمنحهما شهادات التقدير ،وهما مفتي أوغندا لما يتميز به من فكر وسطي ولإسهامه الإيجابي في مؤتمرات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومفتي كازاخستان لدوره في دعم العلاقات بين مصر وكازاخستان ولما يتميز به من فكر وسطي ولكونه عضوا في مجلس أمناء الجامعة المصرية التابعة لوزارة الأوقاف والتي تعد أهم جامعة إسلامية بوسط آسيا.
loading...

ترشيحاتنا

هى دي مصر.. قبطي ومسلمة يوزعان حلوى المولد داخل مساجد وكنائس بورسعيد

شعبة البترول توضح تفاصيل طرح بنزين 95 مخصوص..فيديو

المصري يكشف حقيقة قرب انضمام الحضري للفريق..فيديو

ريجيم البطاطس.. لإنقاص 4 كيلو في أسبوع

شاهد..نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء حلوى المولد

بث مباشر.. احتفال المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسى

5 علامات تؤكد أن شريك حياتك نرجسي.. تعرفي عليها

ضربة موجعة من الأحزاب السياسية العراقية ضد قطر

الأزهر يوضح حكم شراء حلوى مولد النبي

في اليوم العالمي للرجل.. النساء ساخرات: ملكوش لازمة في حياتنا

اتحاد الكرة يساند محمود الخطيب قبل خضوعه لعملية جراحية بألمانيا

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

فيديو

الصحة تغلق 298 منشأة طبية مخالفة
بدء احتفالية المولد النبوي الشريف بتلاوة القرآن الكريم.. فيديو
بث مباشر.. احتفال المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسى
هالة السعيد: مصر تولى أهمية كبرى للشباب والنساء في رؤية 2030..فيديو
الكان ٢٠١٩.. تنتظر أول ظهور للمرابطين ومدغشقر وطموحات مشروعة لليبيا وليبيريا وغينيا بيساو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟