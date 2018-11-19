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أخبار البلد

سفارة فلسطين تحدد مواعيد نقل مواطنيها من مطار القاهرة لمعبر رفح

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:16 م
السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح - سفير فلسطين في القاهرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
نوهت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، إلى أنه سيتم نقل المواطنين الفلسطينيين من مطار القاهرة إلى معبر رفح البري في كلا الاتجاهين أسبوعيا من فجر الحد حتى فجر الأربعاء فقط.

وقالت السفارة في بيان لها: «تنوه سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، أنه سيتم حصر أيام نقل المواطنين الفلسطينيين من مطار القاهرة إلى معبر رفح البري في كلا الاتجاهين أسبوعيا من فجر الأحد حتى فجر يوم الأربعاء فقط».

وأوضحت «ويأتي هذا الإجراء لتسهيل الأمر على المواطنين الفلسطينيين في ظل إجازة معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت، وعليه يرجى الأخذ بعين الاعتبار هذه الاجراءات من قبل المسافرين، تفاديا للمبيت في الطريق نظرا لظروف الطريق الدولي».
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