القومى للمسرح يناقش العرض المسرحى مترو.. السبت

يقيم المركز القومى للمسرح تحت إشراف عام فارس عبد المنعم، مساء السبت المقبل، ندوة لمناقشة العرض المسرحى "مترو" إنتاج مسرح الشباب برئاسة المخرج عادل حسان، وذلك على مسرح ملك برمسيس عقب انتهاء العرض مباشرة الذي يبدأ فى تمام السابعة مساء.



يتحدث فيها الناقد المسرحي أحمد خميس، والناقدة المسرحية هند سلامة، ويدير الندوة الباحث المسرحي علي داوود.



يأتي ذلك فى إطار الندوات التطبيقية الشهرية لعروض البيت الفنى للمسرح التى ينظمها المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.