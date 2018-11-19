مبادرة كن جميلا لدعم مريضات السرطان في مصر.. فيديو

عرضت فضائية "فرانس 24"، اليوم الإثنين، تقريرًا مفصلًا حول مؤسسة "كن جميلًا" بمصر وذلك لدعم مريضات السرطان، والتي ترتكز فكرتها على تنظيم ورش عمل لتعليم المريضات كيفية التزيين.



وتعد "كن جميلا"، مبادرة جديدة في مصر موجهة للمريضات بالسرطان تهدف إلى دعم النساء خلال رحلة علاجهن من المرض.



وتتركز على مساندة مريضات السرطان نفسيا في مواجهة المرض، وتأمل المؤسسة في تقديم الدعم اللازم لنحو 5 آلاف مصرية خلال العام الأول من إطلاقها.

