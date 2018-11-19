الصحف الكويتية: رئيس مجلس الأمة: العلاقات بين مصر والكويت تاريخية.. القاهرة تستأنف محادثات سد النهضة مع أديس أبابا.. 400 مصاب في تظاهرات فرنسا.. ومحادثات روسية تركية إيرانية نهاية نوفمبر.. صور

القبس:

رئيس مجلس الأمة يؤكد عمق العلاقات الكويتية المصرية

الوطن:

مئات الجرحى فى فرنسا خلال الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود

الرأي:

محادثات روسية تركية إيرانية بشأن سوريا الأسبوع المقبل



سلطت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، الاثنين، الضوء على تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بشأن عمق العلاقات الكويتية المصرية.



وأبرزت الصحف أيضا تصريحات مصرية بشأن استئناف المحادثات مع إثيوبيا فيما يتعل بسد النهضة الأثيوبي.والتظاهرات الواسعة في فرنسا على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وسقوط مئات الجرحى من المصابين.



وتناولت الصحف محادثات روسية تركية إيرانية بشأن سوريا الأسبوع المقبل، وكذلك اعتزام فرنسا تقليص اعتمادها على الطاقة النووية بحلول 2035.



ونبدأ جولتنا من صحيفة "القبس"، موضحة أن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، شدد على عمق العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر، موضحا:" تحدثت كثيرا في هذا الموضوع، والمؤكد لا يحتاج إلى تأكيد، فيما يتعلق بعمق الروابط التاريخية بين البلدين".



وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين: «فيما يتعلق بالتصريحات التي صدرت من الجانبين، فكل تصريح من أي شخص سواء كان برلمانيا أو غيره، يعبر عن نفسه، والأخت صفاء الهاشم، كان لها تصريحات تعبر عن وجهة نظرها، وكان هناك بعض الردود على وجهة النظر، وهذه الردود إذا كانت وفق النقد المباح فهي مقبولة، ولكن أيضا بعض الردود التي خرجت عن حدود النقد المباح، وعن الرد على وجهة النظر، وأساءت للأخت صفاء الهاشم اساءات بالغة فهو أمر مرفوض، كما يرفضه الكثير من الإخوان في مصر».



واستطرد الغانم:" من يتحدث عن وجهة نظر راقية فهذا يحترم، ولكن من يسء إساءات بالغة لا نقبلها م أي طرف سواء الكويت أو مصر".



وأضاف:" بخصوص الجوانب الموضوعية الكل له الحق في إبداء وجهة نظره وأن كنت أتمنى من الجميع أن يأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية الحيوية والمهمة، في وقت نحتاج فيه إلى التعاضد والتعاون وتوحيد الصفوف".



وزاد: «هذه صفحة وطويت واسدل الستار على هذا الموضوع ، وأنا أيضا شاركت في مداخلتين مع برنامجين محترمين في الإعلام المصري والموضوع انتهى والعلاقة بين الكويت ومصر ستظل كما كانت قوية ومتينة وراسخة بإذن الله».



وفي الصحيفة أيضا، أوضحت أن مصر سوف تجري محادثات مع إثيوبيا في غضون إسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة أنه يمثل تهديدا لمواردها المائية.



وعقد البلدان والسودان سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل الى إتفاق رغم تحقيق بعض التقدم.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي قوله بعد محادثات أجراها في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد إن الجانبين اتفقا على الإسراع في المحادثات.



ومن صحيفة "الوطن"، بينت أن أكثر من 400 شخص في فرنسا، جرح على إثر احتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، واستمرار المظاهرات.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن السلطات استجوبت 300 محتج، واحتجزت 157 منهم.



وشارك في احتجاجات يوم السبت حوالي 288 ألف شخص، حسب الوزارة، كما نظمت مسيرات أخرى يوم الأحد. وقد قام المحتجون بإغلاق بعض الطرق.



ووجه الكثيرون غضبهم نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتهمونه بالانعزال عن واقع الشعب، ولم تصدر تعليقات عنه حتى الآن.



وكان ماكرون قد وصل إلى السلطة العام الماضي بوعود بتجديد الاقتصاد الفرنسي، ويقول إن ارتفاع الأسعار ضروري لحض الشعب الفرنسي على التحول عن الوقود الحفري.



ويبدو أن الاحتجاجات تحظى بتأييد واسع النطاق، حيث قال حوالي ثلاثة أرباع من شاركوا في استطلاع أجراه معهد "إيلاب" إنهم يدعمون الاحتجاجات ويريد 70% منهم ضرورة أن تتراجع الحكومة عن رفع أسعار الوقود.



على صعيد آخر، رصدت الصحيفة مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة تفاهم بين الكويت والصين، تتعلق بإنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الخمس، مشيرة إلى أن الكويت والصين يوجد بينهما آلية تعاونية للحرير والجزر.



ونقلت الصحيفة عن سفير الكويت لدى الصين، سميح حيات، في بيان أن المذكرة وقعها من الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي في جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان فيصل المدلج ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس التنمية والإصلاح، نينج جزيه.



وأضاف حيات أن الطرفين عقدا جلسة مباحثات رسمية قبل التوقيع اتسمت بأجواء الصداقة والتفاهم التام وتطابق وجهات النظر في كل من شأنه توثيق عرى العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها وأكد الجانبان أهمية مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين خلال عام 2013 في تعزيز الاقتصاد بين البلدين وإحياء طريق الحرير القديم الذي سيساهم في ازدهار الاقتصاد العالمي.



وأوضح أن مشاركة الكويت في مشروع طريق الحرير تعكس الرؤية الاستراتيجية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي ودولي لافتا إلى أن مشروع إحياء طريق الحرير سيعمل على استعادة الكويت لدورها التجاري والاقتصادي في المنطقة لاسيما أنها تتمتع بموقع جغرافي متميز.



وأشار إلى وجود توافق كلي وجوهري بين رؤية (الكويت 2035) ومبادرة الصين (الحزام والطريق) لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة آمنة حيوية تجارية تخدم دول العالم برا وبحرا وتساهم في ازدهار الاقتصاد العالمي تكون منه الكويت منطلقا أساسيا.



ومن صحيفة "الرأي"، أوضحت أن روسيا وتركيا وإيران سيعقدون جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسوريا، في كازخستان يومي 28 و29 نوفمبر.



ونقلت الصحيفة عن خيرت عبد الرحمنوف، وزير خارجية كازخستان أنه من المتوقع أيضا حضور مندوبين من كل من الحكومة والمعارضة السورية.



وعلى صعيد آخر، أشارت الصحيفة إلى أن فرنسا تعتزم تقليص اعتمادها على الطاقة النووية بحلول 2035.



وقال وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو روجي إن بلاده تعتزم خفض حصة ما تنتجه المفاعلات النووية من الكهرباء من 75 في المئة حاليا إلى 50 في المئة بحلول عام 2035.



وحددت الحكومة الفرنسية منذ فترة طويلة الخطوط العريضة لخطط تقليص اعتماد البلاد على الطاقة النووية إلى 50 في المئة على الرغم من أن الموعد النهائي لتحقيق هذا الهدف كان أقل وضوحا.



ومن المتوقع إعلان تحديث طال انتظاره من الحكومة لاستراتيجية فرنسا بشأن الطاقة على المدى البعيد في وقت لاحق من الشهر الجاري وتحديد كيفية خفض نصيب الطاقة النووية في توليد الكهرباء بشكل أكثر تفصيلا.