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شاهد.. السيسي يصل قاعة مؤتمرات الأزهر للاحتفال بالمولد النبوى

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح
شيماء مجدي
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس كلمة بمناسبة الإحتفال، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ويحضره كل من الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وفضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء وسفراء الدول الاسلامية والعربية ولفيف من الشخصيات الوطنية والدينية.

وأعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الرئيس السيسى سيكرم خلال الاحتفال 8 من الشخصيات التي أثرت في الفكر الإسلامى الرشيد من مصر والخارج منهم علماء وواعظات وشباب وإداريين من الأوقاف.

وأضاف أنه سيتم خلال الاحتفال تكريم كل من مفتى كازاخستان الشيخ سيريك باي أوراز، ومفتى أوغندا الشيخ شعبان رمضان موجابى لفكرهما الوسطى المعتدل ودورهما فى خدمة القضايا الإسلامية.

وأوضح وزير الأوقاف أن اختيار المرشحين من مصر للتكريم فى المولد النبوى تم بناء على اعتبارات شديدة الموضوعية منها التفانى فى العمل والاخلاص للوطن والتنوع بين القيادات الإدارية وشباب الدعاة وممن لهم جهد واضح فى خدمة العمل الدعوى بالوزارة والقدرة على العمل بروح الفريق فى وقت نحن أحوج ما نكون لإزكاء هذه الروح وكذلك ترشيح أحد خريجى البرنامج الرئاسى الذين اثبتوا كفاءتهم من خلال المهام الموكولة اليهم.
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