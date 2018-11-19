ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مستشفيات قنا الجامعية تنظم ورشة عمل عن تشخيص أورام الثدي..صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:26 م
ورشة عمل حول الحديث
ورشة عمل حول الحديث في تشخيص أورام الثدي
يوسف رجب
نظمت مستشفيات قنا الجامعية، ورشة عمل بعنوان "الحديث في تشخيص أمراض الثدي" في الفترة من 17- 18 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور حسن إبراهيم- مدير المستشفى الجامعي بوسط مدينة قنا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية طب قنا و أطباء مستشفى قنا الجامعي ومستشفى أورام الأقصر.

وأكد الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا، بأن ورشة العمل تلك تأتي في إطار الأنشطة العلمية لكلية الطب بقنا في سعيها الدائم نحو تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وزيادة قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأطباء المستشفى الجامعي بمختلف التخصصات خصوصًا في التخصصات الحديثة والنادرة.

وأضاف الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، بأن هذا النشاط العلمي يأتي في إطار جهود الدولة الساعية إلى الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الثدي الذي أصبح يهدد الكثير من سيدات مصر.

وأضافت الدكتورة إيمان صلاح رئيس قسم الباثولوجي بكلية الطب بقنا، بأن ورشة العمل تناولت الحديث في مجال تشخيص أمراض الثدي وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للباثولوجي، حيث حاضر فيها الدكتورة ثناء هلال أستاذ الباثولوجي بجامعة عين شمس بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من جامعات سوهاج والأزهر وأطباء مستشفى أورام الأقصر.

كما أضافت الدكتورة غادة عثمان منسق ورشة العمل، بأن الورشة تضمنت فحص 30 عينة مختلفة لأورام الثدي وعرض لجميع أنواع ومراحل سرطان الثدي، حيث أوصت ورشة العمل بضرورة التواصل بين الأقسام الاكلينيكية المختلفة لتسهيل تشخيص المرض وعقد العديد من ورش العمل لشباب الأطباء لتأهيل المزيد من الكوادر في هذا المجال.
مستشفيات قنا الجامعية تنظم ورشة عمل عن تشخيص أورام الثدي..صور
مستشفيات قنا الجامعية تنظم ورشة عمل عن تشخيص أورام الثدي..صور
loading...

ترشيحاتنا

الخطيب يخضع لعملية جراحية بألمانيا.. اليوم

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات

معلومات لا تعرفها عن أبو الوفا الصعيدي.. وسر تجمهر مواطني ساحل العاج عليه

ريجيم البطاطس.. لإنقاص 4 كيلو في أسبوع

شوبير يكشف كواليس العملية الجراحية التى يخضع لها الخطيب

مصر تعلن تأسيس تحالف فرنسى من 9 شركات لدعم قطاع الصحة في المحافظات

الكان ٢٠١٩.. تنتظر أول ظهور للمرابطين ومدغشقر وطموحات مشروعة لليبيا وليبيريا وغينيا بيساو.. فيديو

5 علامات تؤكد أن شريك حياتك نرجسي.. تعرفي عليها

اتحاد الكرة يساند محمود الخطيب قبل خضوعه لعملية جراحية بألمانيا

تجديد الخطاب الديني ومحاربة المتطرفين.. رسائل دائمة من الرئيس السيسي في احتفالات المولد النبوي

وزيرة الهجرة: قاعدة بيانات المصريين بالخارج تتمتع بالحماية والسرية الكاملة

هالة زايد: مصر تستفيد من خبرات فرنسا في تطوير المنظومة الصحية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

فيديو

الصحة تغلق 298 منشأة طبية مخالفة
بدء احتفالية المولد النبوي الشريف بتلاوة القرآن الكريم.. فيديو
بث مباشر.. احتفال المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسى
هالة السعيد: مصر تولى أهمية كبرى للشباب والنساء في رؤية 2030..فيديو
الكان ٢٠١٩.. تنتظر أول ظهور للمرابطين ومدغشقر وطموحات مشروعة لليبيا وليبيريا وغينيا بيساو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟