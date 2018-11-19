مستشفيات قنا الجامعية تنظم ورشة عمل عن تشخيص أورام الثدي..صور

نظمت مستشفيات قنا الجامعية، ورشة عمل بعنوان "الحديث في تشخيص أمراض الثدي" في الفترة من 17- 18 فبراير الجاري تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، بحضور الدكتور حسن إبراهيم- مدير المستشفى الجامعي بوسط مدينة قنا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية طب قنا و أطباء مستشفى قنا الجامعي ومستشفى أورام الأقصر.



وأكد الدكتور حمدي حسين عميد كلية الطب بقنا، بأن ورشة العمل تلك تأتي في إطار الأنشطة العلمية لكلية الطب بقنا في سعيها الدائم نحو تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية وزيادة قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأطباء المستشفى الجامعي بمختلف التخصصات خصوصًا في التخصصات الحديثة والنادرة.



وأضاف الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية، بأن هذا النشاط العلمي يأتي في إطار جهود الدولة الساعية إلى الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الثدي الذي أصبح يهدد الكثير من سيدات مصر.



وأضافت الدكتورة إيمان صلاح رئيس قسم الباثولوجي بكلية الطب بقنا، بأن ورشة العمل تناولت الحديث في مجال تشخيص أمراض الثدي وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للباثولوجي، حيث حاضر فيها الدكتورة ثناء هلال أستاذ الباثولوجي بجامعة عين شمس بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من جامعات سوهاج والأزهر وأطباء مستشفى أورام الأقصر.



كما أضافت الدكتورة غادة عثمان منسق ورشة العمل، بأن الورشة تضمنت فحص 30 عينة مختلفة لأورام الثدي وعرض لجميع أنواع ومراحل سرطان الثدي، حيث أوصت ورشة العمل بضرورة التواصل بين الأقسام الاكلينيكية المختلفة لتسهيل تشخيص المرض وعقد العديد من ورش العمل لشباب الأطباء لتأهيل المزيد من الكوادر في هذا المجال.