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اقتصاد

الإسكان: انتهاء حجز وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بعد نصف ساعة من طرحها

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
أعلن المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء ووزارة الإسكان عن نفاذ الوحدات المطروحة في مدينة الشيخ زايد ضمن المرحلة الأولي لمشروع جنة للإسكان الفاخر والتي بدأ حجزها اليوم عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان وذلك بعد نصف ساعة من طرحها وخاصة أن التخصيص بأسبقية الحجز.

وكان بدأ اليوم حجز 7176 وحدة سكنية ضمن مشروع جنة من الساعة 10 صباحا علي أن ينتهى الساعة 59 : 11 مساء يوم 13 ديسمبر والوحدات بمساحات تتراوح بين 100 و150 مترا بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة.

ويطرح فى مدينة الشيخ زايد 912 وحدة سكنية (38 عمارة) بمنطقة المحور المركزى شمال الإسكان الحدائقى ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة وتوسطه لمناطق سكنية وخدمية مميزة قائمة مثل (كمبوند زايد دوينز –حدائق المهندسين – مشروع الجمان – الإسكان الحدائقى – أنشطة تجارية مميزة).
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