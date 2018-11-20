عليا الوفد"تعقد أول اجتماع لانتخاب المكتب التنفيذي..اليوم

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، عقد اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد والمنتخبة في 9 نوفمبر 2018 اليوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا بمقر حزب الوفد بالدقي.



ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال انتخاب المكتب التنفيذي لحزب الوفد وما يستجد من أعمال.



وكانت قد أجريت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم 9 نوفمبر الماضى ، وأسفرت عن انتخاب 50 عضوا للهيئة العليا للحزب و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية.