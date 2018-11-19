البورصة توقع اتفاقية لنشر الثقافة المالية..صور

وقعت البورصة المصرية اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى شركات الاستثمار والتنمية العقارية لنشر الثقافة المالية.



وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن الاتفاقية تشمل قيام البورصة بتدريب أكثر من 60 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بدر التابع لها الشركة لتدريس مفاهيم البورصة والاستثمار فى سوق المال المصرية لطلاب الجامعة وطلاب المدارس التابعة للشركة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المتوقع أن يستفيدوا منها أكثر من 30 ألف طالب.



ومن جانبه قال الدكتور حسن القلا رئيس الشركة ، إن الشركة تطمح فى إعداد مناهج تعليمية متخصصة فى سوق المال للطلاب، لافتا إلى أن الحصول على الكورس لطلاب الجامعة سيكون شرط للحصول على شهادة التخرج، مؤكدا أن الشركة لن تدخر جهدًا فى تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالى فى مختلف أنحاء وقطاعات الجمهورية.



