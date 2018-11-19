ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البورصة توقع اتفاقية لنشر الثقافة المالية..صور

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:30 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد صبيح
وقعت البورصة المصرية اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى شركات الاستثمار والتنمية العقارية لنشر الثقافة المالية.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن الاتفاقية تشمل قيام البورصة بتدريب أكثر من 60 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة بدر التابع لها الشركة لتدريس مفاهيم البورصة والاستثمار فى سوق المال المصرية لطلاب الجامعة وطلاب المدارس التابعة للشركة، مشيرا إلى أن عدد الطلبة المتوقع أن يستفيدوا منها أكثر من 30 ألف طالب.

ومن جانبه قال الدكتور حسن القلا رئيس الشركة ، إن الشركة تطمح فى إعداد مناهج تعليمية متخصصة فى سوق المال للطلاب، لافتا إلى أن الحصول على الكورس لطلاب الجامعة سيكون شرط للحصول على شهادة التخرج، مؤكدا أن الشركة لن تدخر جهدًا فى تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالى فى مختلف أنحاء وقطاعات الجمهورية.

loading...

موضوعات متعلقة

البورصة المصرية أول مؤسسة عامة تصدر تقرير استدامة سنوي

تعاون بين البورصة والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتحسين تمثيل المرأة

رئيس البورصة يبحث مع وزير التعليم إدراج الثقافة المالية ضمن المناهج

رئيس البورصة يستعرض دور سوق الأوراق المالية في تمويل نمو الشركات

رئيس البورصة المصرية يكشف أهمية توقيع اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الألماني.. فيديو

محمد فريد: الإعلام شريك استراتيجي لرفع درجة الوعي المالي

ترشيحاتنا

شوبير يكشف كواليس العملية الجراحية التى يخضع لها الخطيب

وزيرة الهجرة: قاعدة بيانات المصريين بالخارج تتمتع بالحماية والسرية الكاملة

شاهد..نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين عند شراء حلوى المولد

اليوم.. قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لأعمال غسيل الشبكات

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

تحذير من غلي الماء مرتين لإعداد الشاي والقهوة

السيسي: 230 مليون دولار لتحقيق التنمية فى الدول العربية حتى 2030

الكان ٢٠١٩.. تنتظر أول ظهور للمرابطين ومدغشقر وطموحات مشروعة لليبيا وليبيريا وغينيا بيساو.. فيديو

ريجيم البطاطس.. لإنقاص 4 كيلو في أسبوع

إغلاق جزئى لـ الإسكندرية الزراعى 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما

الأرصاد : لا سقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع..فيديو

تعرف على علاقة زوجة الحاكم بأمر الله بعروس وحلوى المولد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

تكريم نجوم الفن بختام القومي للسينما في دورته الـ 22.. صور

فيديو

الصحة تغلق 298 منشأة طبية مخالفة
بدء احتفالية المولد النبوي الشريف بتلاوة القرآن الكريم.. فيديو
بث مباشر.. احتفال المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس السيسى
هالة السعيد: مصر تولى أهمية كبرى للشباب والنساء في رؤية 2030..فيديو
الكان ٢٠١٩.. تنتظر أول ظهور للمرابطين ومدغشقر وطموحات مشروعة لليبيا وليبيريا وغينيا بيساو.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟