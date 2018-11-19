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رياضة

حارس مرمى الأهلي السابق: ادعوا للكابتن محمود الخطيب

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
القسم الميداني
نشر أحمد عادل حارس مرمى النادي الأهلي السابق تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ معربًا فيها عن قلقه على الكابتن محمود الخطيب تزامنًا مع قيامه بإجراء عملية جراحية متمنيا له الشفاء العاجل.

وغرد أحمد عادل علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "خالص الدعوات للكابتن الكبير والأسطورة محمود الخطيب الذي يخضع للجراحة بالشفاء والعودة سالما".

جدير بالذكر أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، يخضع، اليوم الاثنين، لعملية جراحية في ألمانيا لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط علي الحبل الشوكى، وهو ما تسبب فى آلام العمود الفقرى التى يعانى منها منذ عدة أشهر.
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