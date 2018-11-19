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أحدث قاطرتين بحريتين تدخلان الخدمة بميناء الإسكندرية..صور وفيديو

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:01 م
قاطرتين بحريتان تدخلان
قاطرتين بحريتان تدخلان الخدمة بميناء الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن القاطرتين "اسكندرية 4"، و"اسكندرية 7" قد دخلتا اليوم الخدمة بشكل رسمي معتبرا أنهما إضافة كبيرة للأسطول البحري الذي تمتلكه الهيئة لتقديم خدمة القطر والإرشاد للسفن.

وأشار "عطية"، إلى أن القاطرتين كانتا قد دخلتا مرحلة التشغيل التجريبي في السادس من الشهر الجاري، وذلك بعد تجهيزهما بأطقم متخصصة، ومدربة علي أعلي مستوى، ولأول مرة يتم تعيين3 أطقم من المهندسين والقباطين والبحريين ليصل عدد الطاقم الواحد للقاطرة سبعة أفراد في كل وردية.

وأضاف اللواء عطية أنه تم بناء القاطرتين في 3 سنوات بتكلفة بلغت 133.5 مليون وتم بناؤهما في شركات وطنية، وهما من طراز تراكتورز متعدد الأغراض.

وأشار "عطية"، إلى أن قوة شد "اسكندرية4" تبلغ 60 طنا، وقوة الماكينة 5000 كيلووات، وسرعتها 13.5 عقدة، أما "اسكندرية7" فبلغت قوة شدها 40 طن، وقوة الماكينة 1370 كيلووات، وسرعتها 12 عقدة، والقاطرتين بهما منظومة مكافحة حريق تعمل بالماء والفوم والسائل الرغوي، ومجهزتان بأحدث النظم الالكترونية و الملاحية.

وأوضح "عطية" أن الهيئة شرعت منذ عدة سنوات في بناء ثماني قاطرات تم استلام اثنتين منهم وجاري استلام قاطرتين جديدتين، مؤكدًا أن الهدف من بناء هذه القاطرات تقديم خدمات ومساعدات أفضل للسفن لتقليل مدة بقاء السفينة في الميناء، ورفع معدلات الشحن والتفريغ للارتقاء بمستوي الآداء.
أحدث قاطرتين بحريتين تدخلان الخدمة بميناء الإسكندرية..صور وفيديو
أحدث قاطرتين بحريتين تدخلان الخدمة بميناء الإسكندرية..صور وفيديو
أحدث قاطرتين بحريتين تدخلان الخدمة بميناء الإسكندرية..صور وفيديو
أحدث قاطرتين بحريتين تدخلان الخدمة بميناء الإسكندرية..صور وفيديو
أحدث قاطرتين بحريتين تدخلان الخدمة بميناء الإسكندرية..صور وفيديو
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