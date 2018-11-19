المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية يحذر من خطورة أوضاع المدارس في طلخا

حذر علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية من خطورة أوضاع المدارس بمدينة طلخا، وقال إن هناك 5 مدارس مستأجرة من الأهالي وتعود إلى الأربعينات من القرن الماضي ومهددة بالانهيار، مضيفا انه في حالة تصدع إحدى هذه المدارس سنواجه مشكلة حقيقية في استمرار الدراسة ونقل الطلاب إلى مدارس أخرى.



جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعاون أعضاء مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه مع مجلس المدينة وإقناع الأهالي بخطورة الأوضاع وتأثر العملية التعليمية مما يضر بالطلاب وتحمل أولياء أمورهم أعباء مالية ونفسية جديدة.