محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن : صادروا بضائع المخالفين

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على حرصه بأن يعمل جميع المواطنين لاكتساب الرزق بشرف وهو ما تهدف إليه الدولة في كل مستويات المسؤولية.



وقال شاروبيم خلال رئاسته المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه اليوم: "ليس معقولا ان نقف ضد مصلحة المواطنين من أصحاب الأنشطة التجارية والمحلات بشرط أن يمارس المواطن نشاطه مع مراعاة النظام وعدم الاعتداء على الأرصفة أو حرم الطريق وهي حق للمواطنين جميعًا.



وقال إن مجالس المراكز والمدن تزيل الإشغالات التي تعود في نفس اليوم، موضحا أن الحل في مصادرة البضائع المعروضة بشكل متكرر بما يمثل درعا للمخالفين، مؤكدا أن إصرار اجهزة المحافظة التنفيذية على إزالة الإشغالات من شأنه تحقيق ردع المخالفين.