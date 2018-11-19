ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن : صادروا بضائع المخالفين

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:57 م
محافظ الدقهلية فى
محافظ الدقهلية فى اجتماع المجلس التنفيذى
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على حرصه بأن يعمل جميع المواطنين لاكتساب الرزق بشرف وهو ما تهدف إليه الدولة في كل مستويات المسؤولية.

وقال شاروبيم خلال رئاسته المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه اليوم: "ليس معقولا ان نقف ضد مصلحة المواطنين من أصحاب الأنشطة التجارية والمحلات بشرط أن يمارس المواطن نشاطه مع مراعاة النظام وعدم الاعتداء على الأرصفة أو حرم الطريق وهي حق للمواطنين جميعًا.

وقال إن مجالس المراكز والمدن تزيل الإشغالات التي تعود في نفس اليوم، موضحا أن الحل في مصادرة البضائع المعروضة بشكل متكرر بما يمثل درعا للمخالفين، مؤكدا أن إصرار اجهزة المحافظة التنفيذية على إزالة الإشغالات من شأنه تحقيق ردع المخالفين.
loading...

ترشيحاتنا

الملك سلمان : النظام الإيراني يرعى الإرهاب ويثير الفوضى في دول بالمنطقة

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

تعرف على صيغة للدعاء بها يستجيب الله تعالى لك ويقضي حاجتك

شعبة البترول توضح تفاصيل طرح بنزين 95 مخصوص..فيديو

55% من قراء صدى البلد يؤيدون منح المطلقات مكافأة نهاية خدمة

الخطيب يخضع لعملية جراحية بألمانيا.. اليوم

أول تعليق لوالدة الشاب الكندي الجالس بجوار الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم

باسم مرسى.. الأسوأ فى تاريخ الاحتراف يسقط في الهاوية والزمالك يهرب منه

عادل كريم يفجر مفاجأة بشأن الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي.. فيديو

الكنيسة الكاثوليكية فى ذكرى المولد النبوي الشريف: حفظ الله مصر وشعبها

السيسى يكرم 8 شخصيات أثروا الفكر الإسلامى بينهم مفتي أوغندا وكازاخستان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي مالك يتألق مع حبيبته لوسي في حفل Governors Awards بـ لوس أنجلوس.. صور

درة تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

صدمة غادة عادل وإنجي علي بعد بلوغهما سن الشيخوخة.. فيديو وصور

زينة تبهر متابعيها بإطلالة جديدة .. صور

وليد توفيق يحيي احتفالية من قرطاج.. صور‎

فيديو

طريقة عمل الملبن الحبل في المنزل
السيسي يدعو للاقتداء بالرسول: خلقه العظيم سينقذ عقولنا من حيرتها.. فيديو
السيسي: بشوف العجب من الناس أثناء إدارة الدولة..فيديو
السيسي: هنقابل ربنا يوم القيامة وهنتحاسب على كل كلمة وفعل..فيديو
السيسي: هناك من انحرف عن تعاليم الشريعة ليتبع رؤى متطرفة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟