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موسم الحلاوة للعرائس بدمياط .. غلاء وعادات تحرق الجيوب.. الأسعار نار وعلبة واحدة لا تكفي.. و20 علبة للعروسة الجديدة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 06:41 م
لاحتفال بالمولد النبوى
لاحتفال بالمولد النبوى الشريف
زينب الزغبي
  •  ارتفاع أسعار الحلوى لم يمنع من الزحام أمام محال الحلويات
  •  العلبة الاقتصادية واحدة منها لا تكفي لأسرة واحدة



قبل ساعات من الاحتفال بالمولد النبوى الشريف شهدت محال بيع الحلوى بدمياط، ازدحاما كبيرا من قبل الأسر الدمياطية وإقبالا غير عادي لشراء حلوى المولد، كما يطلق عليه سيدات دمياط "موسم الحلاوة" فكل أم تحرص على الذهاب لشراء حلوى المولد وتقديمها كهدايا لابنتها المتزوجة وأسرة زوج ابنتها في تقليد متبع بدمياط بأن حلوى المولد موسم للعروسة.

ولهذا تجد هناك إقبالا غير عادي من السيدات لشراء حلوى المولد على الرغم من الارتفاع الجنونى لأسعار هذا العام إلا أن ارتفاع الأسعار لم يكن عائقا أمام سيدات دمياط لممارسة طقوسهم الموسمية في شراء حلوى المولد.

وازدحمت محال بيع الحلوى الدمياطى، بالمواطنين على مدار الأيام الماضية واليوم، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، والإقبال الكبير على شراء حلوى المولد والتى تشتهر بها محافظة دمياط.

وبدأ الإقبال من قبل المواطنين في التزايد خاصة مع قرب الاحتفال بيوم المولد النبوى غدا الثلاثاء واتجه عدد من الأهالي إلى شراء "العلبة الاقتصادية" والتى تبدأ من 40 جنيها ويصل سعرها إلى 200 جنيه وعبارة عن تشكيلة لكافة أنواع الحلوى.

وقالت ماجدة عيد، ربة منزل، إن لديها ابنة تزوجت منذ أشهر قليلة وهذا هو موسم الحلاوة ولابد من شراء كمية كبيرة من علب حلوى المولد وتقديمها كهدايا لابنتي العروسة وأهل زوجها، فهذه هي الطقوس التي اعتدنا عليها ومضطرين لشراء كميات كبيرة من العلب قد تصل إلى 20 علبة من حلوى المولد بمختلف الأنواع لابنتى لكى تقوم بتوزيعها على أهل زوجها وأقاربه وإذا لم أفعل ذلك فأكون خالفت التقاليد والعادات المتبعة عندنا في القرية.

وأضافت أن أسعار الحلويات بشكل عام في ارتفاع مستمر وهذا هو الموسم والناس مضطرة لشراء رغم ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار مش في الحلويات بس بل أصبح لكل السلع.

وقالت سحر إبراهيم، إنها تضطر لشراء حلوى المولد ولكن العلب الاقتصادية واحدة لا تكفي لأسرتها المكونة من 5 أشخاص وأهلها أيضا، فعلى الأقل 5 علب يتم توزيعها على الأسرة بالكامل والأطفال ينتظرون حلوى المولد كل عام والأهالى تضطر لشرائها أيا كان ثمنها لإرضائهم، واعتادت شراء حلوى المولد النبوى كل عام على الرغم من ارتفاع أسعارها الجنوني، وهذا العام ذهبت لشراء علب المولد النبوى وفوجئت بارتفاع غير طبيعي في الأسعار، إضافة إلى أن والدها يقوم بإحضار حلوى المولد لها كل عام وهو أمر متبع هنا في دمياط بأن الأهل يقومون بإحضار حلوى المولد لابنتهم المتزوجة.
موسم الحلاوة للعرائس بدمياط .. غلاء وعادات تحرق الجيوب.. الأسعار نار وعلبة واحدة لا تكفي.. و20 علبة للعروسة الجديدة
موسم الحلاوة للعرائس بدمياط .. غلاء وعادات تحرق الجيوب.. الأسعار نار وعلبة واحدة لا تكفي.. و20 علبة للعروسة الجديدة
موسم الحلاوة للعرائس بدمياط .. غلاء وعادات تحرق الجيوب.. الأسعار نار وعلبة واحدة لا تكفي.. و20 علبة للعروسة الجديدة
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