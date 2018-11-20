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برلمان

برلماني: استيراد سلالات جديدة من الماعز والأغنام يوفر مخزون استراتيجي من اللحوم

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:31 ص
صدى البلد
أسامة علي
أشاد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بقرار وزارة الزراعة بعد الموافقة على استيراد سلالات غير موجودة فى مصر من الماعز الأغنام مشيرا إلى الاهمية الاقتصادية التى تنتج عن هذا القرار.

وأوضح "عضو اللجنة الزراعية" أن دخول سلالات جديدة من الماعز والأغنام يتماشى مع اهتمام الدولة بتوفير المخزون الاستراتيجى لها من اللحوم والألبان عن طريقة خطة تنمية الثروة الحيوانية التى تنفذها بزيادة أعداد رؤوس الثروة الحيوانية او ادخال انواع جديدة غير متواجدة بمصر.

كانت قد وافقت لجنة الفحص الفني بوزارة الزراعة لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن على استيراد سلالات جديدة من الأغنام والماعز تدخل لأول مرة البلاد وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن تلك السلالات من الأغنام والماعز تتميز بمعدلات الأداء الإنتاجي والتناسلي العالي وسرعة التأقلم والتكيف مع الظروف البيئية المصرية.
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