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برلمان

برلماني يطالب وزير النقل بسرعة حل مشاكل العاملين بورش كوم أبو راضي

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 02:06 م
النائب عصام خليفة
النائب عصام خليفة
معتز الخصوصى
تقدم النائب عصام خلاف، عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى بمحافظة بني سويف، بطلب إحاطة إلى وزير النقل المهندس هشام عرفات، بشأن تقنين أوضاع العاملين بورش كوم أبو راضي من العمالة المؤقتة.

وقال "خلاف" في طلبه: "إن هناك أكثر من 50 من عمال ورش كوم أبو راضي، من العمالة المؤقتة، والتابعين لشركة الخدمات المتكاملة المتعاقدة مع هيئة السكة الحديد، في حاجةً ماسة للنظر إلى أوضاعهم، والتدخل الفوري لاتخاذ ما يلزم من قرارات".

وأضاف: "أن هؤلاء العمال يبذلون قصارى جهدهم ويقدمون ما في وسعهم في المكان الذي يعملون فيه، ولم يتأخروا لحظة في تأدية عملهم على أكمل وجه، وهو ما كان محل إشادة وتقدير من جميع رؤسائهم والمسؤولين، لكن على الجانب الآخر، هؤلاء العمال لديهم مطالب بسيطة، ويأملون في قرار ينصفهم، وتثبيتهم كعمالة مؤقتة، وصرف الحوافز المالية المقررة لهم شهريًا إسوةً بالعمالة الدائمة".

وطالب عضو مجلس النواب، وزير النقل المهندس هشام عرفات، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن عمال مصر، وتحقيق آمالهم وحل المشكلات التي تواجههم، وتبني مطالب هؤلاء العاملين من أبناء مصر الشرفاء، وتنفيذ الوعود التي تلقوها بتثبيتهم كعمالة دائمة، رحمةً بهم وبأسرهم".
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