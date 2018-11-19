تعاون بين جامعة قناة السويس وشانيت الصينية لإنتاج الطاقة النظيفة

تسلمت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، درع شركة شانيت لإنتاج الكهرباء والطاقة النظيفة، تقديرا للتعاون المثمر بين الجانبين فى إنتاج الطاقة النظيفة.





وقد بدأ احتفال الشركة بإذاعة كلمة للدكتور عاطف ابو النور رئيس الجامعة أكد فيها عمق التعاون بين الجامعة والجانب الصينى وأنها علاقة متميزة تدفع مسيرة التنمية إلى الأمام وأن هناك عشرات الاتفاقيات المفعلة مع الجانب الصينى فى مجالات عديدة نتج عنها إقامة مشروعات ضخمة ومراكز علمية وبحثية ومعهد كونفوشيوس للتدريب وتعليم اللغة الصينية.





وأضاف أن التعاون مع شركة شانت للكهرباء يتيح لطلاب الجامعة التدريب والتعلم على أساليب الطاقة المتجددة والنظيفة، من جانبه أعرب مدير الشركة الصينية عن سعادته بالتعاون مع جامعة قناة السويس.





وأكد أن المشروع الجديد مع الجامعة سينتهى العمل به خلال شهر فبراير ٢٠١٩ وأنه سيتيح توفير ١١ كيلو وات من الطاقة الشمسية مهداة من الشركة سيكون مقرها معهد كونفوشيوس.





وقدمت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نبذة عن تاريخ جامعة قناة السويس والتى أنشئت بالقرار الجمهورى رقم ٩٣ لسنة ١٩٧٦، وتشمل العديد من الكليات فى كافة التخصصات، وانفصل عنها خلال العشر سنوات الأخيرة ثلاث جامعات هى جامعات بورسعيد والسويس والعزيز لتصبح جامعة قناة السويس هى الجامعة الام لجامعات المنطقة وأصبحت منارة للثقافة والعلوم وتبوأت مكانة مرموقة وأصبح ترتيبها الثالث على مستوى جامعات مصر طبقًالتصنيف Us news الأخير، وهى جامعة موجهة لخدمة وتنمية المجتمع المحيط.





وأضافت أن هذا التعاون فرصة لاستخدام الطاقة النظيفة ويعطى فرصة لطلاب كلية الهندسة على استخدام الطاقة النظيفة فى التدريب؛ حيث تم الاتفاق على تدريب الطلاب بمقر الشركة بالسادس من أكتوبر مع اتاحة فرص التعيين والعمل فى مجال الطاقة النظيفة بالشركة بعد التخرج.



