السفير البريطاني: نسعى لتعزيز الشراكة مع الأزهر الشريف

قال السفير جيفري آدمز،سفير بريطانيا بالقاهرة إن السفارة منذ 3 سنوات أطلقت برنامج المنح الدراسية للأزهر بناء على طلب من الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب وذلك لخلق شراكة مع تلك المؤسسة الدينية العظيمة .





وقال آدمز في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" تعليقا علي فتح باب التقديم لمنحة الأزهر البريطانية لعام 2019 " نسعى لتعزيز هذه الشراكة بمذكرة تفاهم جديدة لضمان استمرار هذا البرنامج في دعم مزيد من الباحثين في المستقبل".





وكان المجلس الثقافي البريطاني والأزهر الشريف قد أعلنا عن فتح باب التقديم لمنحة الأزهر البريطانية لعام 2019 حيث تهدف المنحة الدراسية التي يدعمها الإمام الأكبر للأزهر الدكتور احمد الطيب ورئيس أساقفة كانتربري إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد من العلماء المسلمين وغير المسلمين.



